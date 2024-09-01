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الادارة الأمريكية تعد وثيقة "العرض النهائي" للصفقة بين إسرائيل وحماس

الإثنين 02 سبتمبر 2024 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الادارة الأمريكية تعد وثيقة "العرض النهائي" للصفقة بين إسرائيل وحماس



واشنطن / وكالات /

يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأسبوع مقترحاً جديداً في محاولة للترويج لصفقة التبادل .

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع مصر وقطر لإعداد وثيقة "العرض النهائي" للصفقة بين إسرائيل وحماس.

ويعتزم الطرفان تقديم الوثيقة في الأسابيع المقبلة، وستكون الأخيرة كجزء منها للمفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين.

ووفقاً لمسؤول كبير في إدارة جو بايدن، فمن الصعب في الولايات المتحدة تقييم ما إذا كان مقتل المختطفين الستة خلال عطلة نهاية الأسبوع في قطاع غزة سيكون حافزاً للتوصل إلى اتفاق.

هذا المقترح سيكون الأخير الذي سيتم تقديمه إلى الطرفين، وإذا تم رفضه فإن ذلك سيمثل نهاية جهود الولايات المتحدة للترويج للصفقة. هذا ما قاله مسؤولون أميركيون لصحيفة واشنطن بوست.

ووفقا للتقرير، تحدث المسؤولون في الولايات المتحدة مع نظرائهم من مصر وقطر حول الخطوط العريضة لصفقة نهائية "اقبلها أو اتركها" والتي تخطط لتقديمها إلى الأطراف في الأسابيع المقبلة.

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