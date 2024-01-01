الجيش الإسرائيلي يعدم مُسنًا فلسطينيا بعد اعتقاله وتعذيبه بالضفة الغربية..

القدس المحتلة/سما/

سلَّم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، جمعية الهلال الأحمر بالضفة الغربية جثمان فلسطيني عذبه وقتله بعد اعتقاله من محافظة جنين.

ولليوم السادس، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة جنين ومخيمها ضمن أوسع عملية عسكرية منذ 22 عاما شملت أيضا طولكرم وطوباس؛ وأسفرت إجمالا عن استشهاد 30 فلسطينيا وتدمير بنى تحتية وممتلكات خاصة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان : “طواقمنا تتسلم شهيد أسير على حاجز سالم عمره 50 عاما مجهول الهوية، ونُقل الجثمان إلى مستشفى”.

ونقلا عن مصادر أمنية فلسطينية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” بأن “الشهيد هو الحاج أيمن راجح عابد من بلدة كفر دان غرب جنين، واعتُقل فجرا وعليه آثار تعذيب بعد تسليم جثمانه”.

ومنذ منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

أما في جنين، فلا تزال العمليات مستمرة ودفع الجيش بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين ويفرض عليه حصارا مشددا، ويقتحم منازله وسط تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات.

ورصدت مصادر فلسطينية نزوح عشرات العائلات الفلسطينية من مخيم جنين قسريا نحو وسط المدينة؛ جراء اشتداد المعارك فيها.

وحسب “وفا”، أسفرت العملية الإسرائيلية عن استشهاد 30 فلسطينيا، هم 18 في 5 في طولكرم و4 في طوباس و3 في الخليل، ما يرفع الشهداء في الضفة إلى 682 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما أسفر توسيع عمليات الجيش وتصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة عن إصابة أكثر من 5 آلاف و600 فلسطيني بجروح، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلَّفت حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي نحو 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.