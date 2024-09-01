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غزة: أكثر من 70 ألف طفل يتلقون لقاح شلل الأطفال في اليوم الأول لحملة التطعيم

الإثنين 02 سبتمبر 2024 03:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: أكثر من 70 ألف طفل يتلقون لقاح شلل الأطفال في اليوم الأول لحملة التطعيم



غزة/سما/

أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الأحد، بتلقى أكثر من 70 ألف طفل التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في اليوم الأول لحملة التطعيم الطارئة في القطاع.


وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "الفرق الطبية في المحافظة الوسطى تمكنت من تطعيم 72611 طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال بغزة".


وبدأت في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، الجولة الأولى من حملة تطعيم الأطفال دون سن الحادية عشر، ضد الفيروس المسبب لشلل الأطفال، بعد اكتشاف الفيروس في قطاع غزة وتسجيل إصابة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في مؤتمر صحفي يوم أمس السبت، عن البدء بإطلاق حملة تتألف من جولتين، صباح الأول من سبتمبر، حيث سيتم خلالها توفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل تحت سن الحادية عشرة.

وكانت "الأونروا" قد طالبت بهدنة إنسانية لمدة 7 أيام لتنفيذ الحملة، لكن إسرائيل وافقت على 3 فقط، وهو ما يتطلب إنجازا سريعا لحملة التطعيمات.

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

وأشارت إيناس حمدان، المتحدثة باسم وكالة "الأونروا" في غزة، إلى أن "اليونسيف" أدخلت قبل أيام أكثر من مليون جرعة لقاح ضد شلل الطفال، لتطعيم 90% من أطفال قطاع غزة ممن هم دون سن العاشرة، بإجمالي 640 ألف طفل من الشمال إلى الجنوب.

وذكرت أن الحملة محدد لها 3 أيام، بالإضافة إلى يوم آخر في حالة الحاجة إلى التمديد، لضمان الوصول إلى العدد المحدد، مشددة على جاهزية الوكالة وأطقهما الطبية، قائلة: نحن على أهبة الاستعداد وطواقمنا الصحية تعمل منذ أسابيع لتنفيذ هذه الحملة، ونحتاج لسلامة الطاقم الطبي والأطفال والأسر التي ستتوافد على مراكزنا الصحية.

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