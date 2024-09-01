ماكرون يعرب عن "صدمته وسخطه" بعد انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين من غزة

باريس/سما/

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "صدمته وسخطه" بعد الإعلان عن انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين من داخل قطاع غزة، تؤكد "حماس" انهم قتلو بنيران الجيش.



وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" : "صدمة وسخط بعد اكتشاف الرهائن الستة الذين قتلتهم حماس في غزة. تعازيَ لعائلاتهم وأحبائهم".



وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، ومن ضمنهم اثنان من مواطنينا وهما أوهاد ياهلومي وعوفر كالديرون"، مشددا على أن "الحرب يجب أن تتوقف".

وفي السياق ذاته، هاجم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومنافسته كامالا هاريس مؤكدا أن أيديهما ملطخة بالدماء بسبب مقتل ستة أسرى إسرائيليين من ضمنهم مواطن أمريكي.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وعلى خلفية ذلك، تصاعدت الانتقادات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وراحت تحمله مسؤولية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الستة لدى حركة "حماس"، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان نتنياهو، قد هدّد اليوم الأحد، بجعل حركة حماس "تدفع الثمن" بعد عثور الجيش الإسرائيلي على جثث 6 أسرى في قطاع غزة، ومقتل 3 عناصر شرطة في عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم قرب حاجز ترقوميا، جنوبي الضفة الغربية، فيما هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بـ"تقليص مساحة قطاع غزة وتطهير المنطقة الواقعة على عمق كيلومترين على طول القطاع".