  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماكرون يعرب عن "صدمته وسخطه" بعد انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين من غزة

الإثنين 02 سبتمبر 2024 03:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يعرب عن "صدمته وسخطه" بعد انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين من غزة



باريس/سما/

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "صدمته وسخطه" بعد الإعلان عن انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين من داخل قطاع غزة، تؤكد "حماس" انهم قتلو بنيران الجيش.


وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" : "صدمة وسخط بعد اكتشاف الرهائن الستة الذين قتلتهم حماس في غزة.  تعازيَ لعائلاتهم وأحبائهم".


وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، ومن ضمنهم اثنان من مواطنينا وهما أوهاد ياهلومي وعوفر كالديرون"، مشددا على أن "الحرب يجب أن تتوقف".

وفي السياق ذاته، هاجم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومنافسته كامالا هاريس مؤكدا أن أيديهما ملطخة بالدماء بسبب مقتل ستة أسرى إسرائيليين من ضمنهم مواطن أمريكي.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة  وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وعلى خلفية ذلك، تصاعدت الانتقادات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وراحت تحمله مسؤولية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الستة لدى حركة "حماس"، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان نتنياهو، قد هدّد اليوم الأحد، بجعل حركة حماس "تدفع الثمن" بعد عثور الجيش الإسرائيلي على جثث 6 أسرى في قطاع غزة، ومقتل 3 عناصر شرطة في عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم قرب حاجز ترقوميا، جنوبي الضفة الغربية، فيما هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بـ"تقليص مساحة قطاع غزة وتطهير المنطقة الواقعة على عمق كيلومترين على طول القطاع".

#ماكرون

الأكثر قراءة اليوم

عليّ وعلى أعدائي.. مؤرِّخٌ إسرائيليٌّ: الجيش ينهار والصراع ضدّ الفلسطينيين خاسِر وسيُؤدّي لزوالنا ويجِب طردهم جميعهم..

جثث الأسرى تُشعل النار داخل إسرائيل.. نتنياهو يهدد “حماس” وغالانت يدعو “الكابينت” للتراجع عن البقاء بمحور “فيلادلفيا”

بايدن يهدد قادة حركة “حماس” بـ “دفع الثمن”..

بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق

الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح

“حيوانات بشرية وحثالة”.. “بن غفير” في تصريح عنصري: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين

رئيس الموساد: اؤيد الانسحاب من فيلادلفيا ونيتساريم من اجل عودة المختطفين بغزة..

الأخبار الرئيسية

ترامب يهاجم بايدن وهاريس: أيديهما ملطخة بدماء الأسرى الإسرائيليين

الحيّة: دون الانسحاب من ممري فيلادلفيا ونتساريم ومعبر رفح لن يكون اتفاق

photo_2024-09-01_18-18-21

770 ألف محتج إسرائيلي يطالبون نتنياهو باتفاق لتبادل أسرى (صور وفيديوهات)

66d451cc42360431da4ffbe6

الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح

66d3fd9d4c59b760a41b834b

الأسرى الإسرائيليون القتلى الـ6 كانوا على بعد كيلومتر واحد من الهارب فرحان القاضي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية