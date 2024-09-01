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شهيدان وعدد من الإصابات جراء قصف شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة

الإثنين 02 سبتمبر 2024 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان وعدد من الإصابات جراء قصف شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة



غزة/سما/

 استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني، بأنه تمكن من انتشال شهيدين وعدد من الإصابات من شقة سكنية تعود لعائلة الأعرج عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال غرب غزة.

وأضاف، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 شهيدا وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة صفد التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما ما هناك مفقودين تحت الأنقاض

وأوضح الدفاع المدني، أنه تم إخلاء المدرسة من المازحين بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها مرة أخرى، في ظل استمرار عملية انتشال جثامين الشهداء والمصابين إثر القصف الأول لها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,738 مواطنا، وإصابة 94,154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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