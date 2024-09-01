  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

الأحد 01 سبتمبر 2024 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين/سما/

استشهد مواطنان أحدهما طفل، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين. 

وقالت جمعية الهلال الأحمر، ان طواقمها تسلمت شهيدين برصاص الاحتلال، وتم نقلهما إلى المستشفى. 

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت شابين بالرصاص بعد اطلاق النار على مركبتهما عند مدخل البلدة، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من تقديم الاسعاف لهما، ما أدى إلى استشهادهما، وهما عبد الله ناصر حمو، والطفل محمد محمود حمو وهو في الصف الخامس من بلدة اليامون.

يذكر أن الشهيدين كانا يوزعان الخبز على المواطنين المحاصرين في أطراف جنين قبل اغتيالهما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 25 مواطنا، بينهم 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 679.

الأكثر قراءة اليوم

عليّ وعلى أعدائي.. مؤرِّخٌ إسرائيليٌّ: الجيش ينهار والصراع ضدّ الفلسطينيين خاسِر وسيُؤدّي لزوالنا ويجِب طردهم جميعهم..

جثث الأسرى تُشعل النار داخل إسرائيل.. نتنياهو يهدد “حماس” وغالانت يدعو “الكابينت” للتراجع عن البقاء بمحور “فيلادلفيا”

بايدن يهدد قادة حركة “حماس” بـ “دفع الثمن”..

بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق

“حيوانات بشرية وحثالة”.. “بن غفير” في تصريح عنصري: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين

رئيس الموساد: اؤيد الانسحاب من فيلادلفيا ونيتساريم من اجل عودة المختطفين بغزة..

دانيال فريدمان: الحرب على غزة تسير بشكل سيئ والنصر الشامل لا يمكن رؤيته

الأخبار الرئيسية

photo_2024-09-01_18-18-21

للمطالبة بصفقة تبادل أسرى: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس

66d451cc42360431da4ffbe6

الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح

66d3fd9d4c59b760a41b834b

الأسرى الإسرائيليون القتلى الـ6 كانوا على بعد كيلومتر واحد من الهارب فرحان القاضي

66d4b42b4c59b775b1145c8a (1)

"القسام" تنشر فيديو توجه فيه رسالة بشأن نتنياهو والأسرى المقتولين في غزة (فيديو)

2168883117

غالانت يدعو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستعادة المحتجزين في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية