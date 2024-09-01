الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية ترقوميا (صور وفيديوهات)

الخليل/سما/

أعلن جيش الاحتلال بشكل رسمي، مساء الأحد، اغتيال منفذ عملية ترقوميا بعد محاصرته في منزل وسط الخليل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة مهاجمة المنزل المحاصر بصاروخ، قبل أن يقتحم الجنود المبنى وينقلوا جثمانا من داخله إلى جيب عسكري.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية عوزي ليفي للصحافيين في موقع العملية قرب حاجز ترقوميا القريب من مدينة الخليل الفلسطينية: “قتل ثلاثة من عناصر قوة الشرطة صباح اليوم في هجوم بإطلاق النار”.

وكانت خدمة إسعاف “نجمة داوود الحمراء” قد أعلنت عن مقتل ثلاثة، هم رجلان وامرأة.

وأضافت في بيان: “كان هجوماً شديد الخطورة، رأينا مركبة عليها علامات رصاص على تل بجانب الطريق”.

ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى موقع الهجوم ودعا إلى إقامة مزيد من حواجز التفتيش في المنطقة.