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"حزب الله" ينفذ 10 عمليات نوعية ضد "إسرائيل" ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

الأحد 01 سبتمبر 2024 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينفذ 10 عمليات نوعية ضد "إسرائيل" ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، عن تنفيذ عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة":


- "ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على بلدتي بيت ‏ليف وبيت ياحون، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعا لِكتيبة ‏الإستخبارات 8200 التابع لِفرقة الجليل في ثكنة ميتات بِصليات صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- "ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

- "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:15 من بعد ظهر اليوم موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:35 من بعد ظهر اليوم موقع راميا بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:30 من بعد ظهر اليوم موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:45 من بعد ظهر اليوم التجهيزات التجسسية ‏في موقع حدب يارون بِمحلقة هجومية انقضاضية أصابتها بشكلٍ مباشر مما أدى إلى تدميرها". ‏

- "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:40 من عصر اليوم انتشارا لجنود العدو في ‏محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية".‏

- "ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الإعتداء صباح اليوم على ‏بلدة رميش، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دورية للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مؤكدة".‏

- "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:47 من بعد ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ‏ما أدى إلى تدميرها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلتنا بإصابة شخصين بجروح خطيرة جراء هجوم مضاد للدبابات في "كفار يوفال" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية من جهتها بوقوع إصابات جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة يوفال.

ويستمر "حزب الله" اللبناني، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، في تنفيذ عمليات عديدة يستهدف فيها شمال إسرائيل، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع. 

#حزب الله

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