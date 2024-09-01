الضفة الفلسطينية من الجنرال دايتون الى ابي شجاع ومن “السور الواقي” الى “رعب المخيمات”..

كتب معن بشور:

فيما تواصل المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها وكتائبها مواجهاتها البطولية للعدوان الصهيوني على الضفة الفلسطينية واقتحامات المسجد الأقصى يستعيد المتابعون ذكرى (عملية السور الواقي) التي انطلقت في ربيع عام 2002 (29 آذار / مارس) واستمرت حتى 10 (مايو) حيث استشهد المئات من المقاومين والمدنيين الفلسطينيين، ولا سيّما في ملحمة جنين التي يمكن اعتبار ابطالها الشهداء مؤسسين للعديد من المواجهات التي عرفتها فلسطين المحتلة على مدى أكثر من عشرين عاماً .

ولعل نتنياهو يحاول اليوم ان يستعيد صورة شارون قائد عملية “السور الواقي” والتي ، وان نجحت في تحقيق أهدافها الآنية أنداك ، لكنها لم تستطع ان تحقّق أهدافها الاستراتيجية بالقضاء على المقاومة المسلحة ، بل اضطرت الى بناء “الجدار العازل” كتعبير عن شعور بالعجز على القضاء على هذه المقاومة ..

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ويذكر المتابعون للحرب الإسرائيلية الدائرة اليوم على الضفة الغربية، استكمالاً للعدوان المستمر منذ 11 شهراً على غزة، أيضاَ اسم الجنرال الأميركي كيث دايتون الذي نصت الاتفاقات المتصلة باتفاق “أوسلو” المشؤوم على توليه زمام إدارة الأمور الأمنية في الضفة لتهيئة الأمور نحو “سلام” شامل ” وأمن” كامل للاحتلال الصهيوني.

دايتون الذي جاء الى رام الله عام 2005، بعيد استشهاد الرئيس ياسر عرفات، أطلق شعاراً لمهمته وهو بناء ” الفلسطيني الجديد” وذلك عبر خطة تربوية واقتصادية واجتماعية متكاملة تجعل الفلسطيني ينصرف عن قضيته الوطنية ويتخلى عن فكرة الصراع مع المحتل الصهيوني.

وتأتي المواجهات التي تشهدها هذه الأيام مدن الضفة الغربية وبلداتها وقراها ومخيماتها، لتكشف للعدو وداعميه ان عملية “السور الواقي” لم تستطع ان توفر للاحتلال أي وقاية ، إلاّ في فترات محدودة كانت المقاومة فيها تسعى لاعادة بناء منظومتها الجهادية، وإن “الفلسطيني الجديد” الذي وعد به دايتون قد بات اليوم جيلاً جديداً من المقاومين الفلسطينيين الذي استطاع ان يؤكد ان لديه من الارادة والمقاومة ما يواجه بها المحتل في مقابل التفاوت الكبير موازين القوى العسكرية، ولعل أوضح نماذج هذا الفلسطيني تلك الكوكبة من شهداء المقاومة في الضفة وأخرهم الشهيد القائد ابو شجاع .

ويبقى السؤال هل يستطيع نتنياهو ان يحقق اليوم ما عجز عنه الجنرال دايتون قبل عشرين عاماً؟

وهل يستطيع جنرالات تل ابيب ان يحققوا بعدوانهم عن تحقيق ما عجزت عن تحقيقه عملية “السور الواقي”.

واذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج الى المزيد من الوقت لمتابعة تطورات الميدان، لكن هناك حقائق لا بد من أخذها بعين الاعتبار: اول هذه الحقائق ان المقاومة التي واجهت عملية “السور الواقي” كانت وحيدة في ظل هيمنة أميركية كاملة على العالم وموقف رسمي عربي لا يختلف عن الموقف اليوم خصوصاً ان الأنظمة كانت تنتظر حرباً أميركية على العراق وتتعامل معها اما كمتواطئة أو خائفة من تداعيات تلك الحرب عليها، فيما اليوم لا يستطيع أحد أن ينكر أن المقاومة في الضفة هي امتداد لمقاومة اسطورية في غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 ومتكاملة مع جبهة مقاومة ممتدة من جنوب لبنان الى اليمن وايران مروراً بالعراق وسورية.

ثاني هذه الحقائق إن مجازر الاحتلال في عملية “السور الواقي” كانت محاطة بصمت مطبق على المستوى الدولي، حيث الحكام في عواصم الغرب متواطئون، والرأي العام صامت او مخدوع، فيما نجد اليوم شعوب العالم برمتها تتحرك تنديداً بحرب الإبادة الجماعية وتأييداً للحق الفلسطيني ، وأن الكيان الصهيوني معزول بل ومنبوذ دولياً، بل ومصدر احراج لأقرب داعميه.

واذا كانت نتائج التعاطف الشعبي الدولي لم تثمر حتى اليوم إلا بقرارات دولية ومواقف كلامية، فإن مثل هذه الإدانة الشعبية الدولية تحتاج الى بعض الوقت لتفرض نفسها على صناع القرار الرسمي وإن أخذت ملامح التحول تظهر ولو بشكل محدود.

وثالث هذه الحقائق هو أن المقاومة الفلسطينية، ومعها قوى المساندة، قد نجحت عبر السنوات الماضية في بناء منظومات قتالية وقدرات تصنيعية عسكرية بما يمكّنها من شن حرب استنزاف عرفتها كل حروب الشعب في العالم، كما عرفت ان نتائجها كانت دائماً لمصلحة الشعوب ضد المستعمرين والمحتلين .

ورابع هذه الحقائق ان هناك وحدة شعبية وميدانية فلسطينية لم تشهدها المقاومة الفلسطينية منذ سنوات، وان أجواء الانقسام التي سادت العلاقات الفلسطينية على مدى عشرين عاماً أخذة بالانحسار في الميدان عبر وحدة مقاتلي التنظيمات كلها، وحيث بات العدو مرتبكاً في تصويب نيرانه امام فصائل ظن انه نجح في الإيقاع بينها واستخدامها في صراعات داخلية غير مدرك ان الغالبية الساحقة من الفلسطينيين هدفها الجوهري هو تحرير بلادهم ومقاومة الاحتلال، وان كل خلاف او تباين يتراجع في معركة المصير.

الحقيقة الخامسة ان التطورات التي تجري على المستوى الدولي تشي بوضوح أن عصر الأحادية في النظام الدولي يتراجع امام نظام أكثر توازناً وعدلاً، وإن الهيمنة الأميركية على العالم تتراجع أمام جملة تطورات داخل الولايات المتحدة الأميركية ذاتها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما خارج الولايات المتحدة من تنامي قوى التحرر من الهيمنة واتساع دور المنظومات الإقليمية والعالمية المستقلة عن النفوذ الأميركي ناهيك عن تلك الإجراءات التي تشي بالتخلي عن ” الدولار الأميركي” ذاته الذي لم يعد عملة التبادل الوحيدة في العالم كما لم يعد السلاح الأفعل بيد واشنطن للضغط على حكومات العالم.

سادس هذه الحقائق ان العدوان على الضفة الغربية هو عدوان على دولة تحت الاحتلال، بل دولة نالت اعتراف أكثر من 145 دولة في الأمم المتحدة، وهو عدوان مخالف لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، بل هو عدوان على العالم بأسره المدعو اليوم أن يبادر الى ادانة هذا العدوان واتخاذ القرارات الملزمة لوقفه.

واذا كان مجلس الامن عاجزاً عن اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع بسبب الفيتو الأميركي ، فأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تملك صلاحية اصدار مثل هذا القرار تحت بند “الاتحاد من أجل السلام ” الذي تم في ظله اتخاذ قرارات ملزمة لوقف الحرب في كوريا عام 1950 ، وخلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والذي كانت دولتان تملكان حق الفيتو مشاركتين في ذلك لبغدوان آنذاك وهما بريطانيا وفرنسا.

الحقيقة السابعة وهي ان الدول العربية والإسلامية التي كانت تتذرع لتبرير صمتها او تواطؤها مع العدوان على غزة بحجة انها حرب على منظمة فلسطينية يتهمها العدو بأنها إرهابية، كحماس، فما حجة هذه الأنظمة اليوم امام عدوان على الضفة الغربية التي تحكمها دولة معترف بها في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي و 145 دولة في العالم.

ان هذه الأنظمة مدعوة اليوم الى اتخاذ قرارات رادعة للكيان الصهيوني ، لعل أبسطها طرد سفراء هذا الكيان من بلادها وإلغاء اتفاقات التطبيع، وفرض إجراءات عقابية اقتصادية وسياسية على داعمي الكيان ناهيك عن دعم المقاومة التي لا تدافع عن فلسطين وحدها، بل عن المنطقة بأسرها.

فاليوم يستهدف العدوان الضفة الفلسطينية، وغداً الأردن ولبنان ومصر وسورية والعراق في مشروع لا يخفيه أصحابه.

هذه الحقائق، وربما غيرها ممن ستأتي به ” الأيام والليالي والميدان” ، حسب ما قال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، تؤكد دائماً ان “السور الواقي” عام 2002، لن يتكرر عام 2024 وان “الفلسطيني الجديد ” الذي وعد به دايتون هو الفلسطيني المصمم اليوم على المقاومة حتى النصر أو الاستشهاد.

كاتب لبناني