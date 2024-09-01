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الشرطة الإسرائيلية تنشر أسماء وصور عناصر الشرطة القتلى في هجوم الخليل (صور)

الأحد 01 سبتمبر 2024 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تنشر أسماء وصور عناصر الشرطة القتلى في هجوم الخليل (صور)



القدس المحتلة/سما/

نشرت الشرطة الإسرائيلية أسماء وصور عناصر الشرطة الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بالضفة الغربية.


وفي بيان لها نشرته على منصة "إكس"، كتبت الشرطة الإسرائيلية: "ببالغ الحزن والأسى نعلن صباح اليوم عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة في عملية إطلاق نار قاتلة بالقرب من معبر ترقوميا، هم المفتش أريك بن إلياهو، والرقيب أول هداس برنتز، والرقيب الرائد روني شاكوري".

ونشرت الشرطة الإسرائيلية صور القتلى، محددة مواعيد جنازتهم.

 


وفي وقت سابق قتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق للنار عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بينها سيارة شرطة وحافلة، ثم انسحبوا من المكان.


هذا في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب، مؤكدا أنه دفع بتعزيزات من معسكر عصيون جنوب بيت لحم إلى المنطقة التي وقعت فيها العملية.

وطوقت قوات الأمن قرية إذنا القريبة من مكان حادث إطلاق النار شمال الخليل، وتشارك العديد من القوات في مطاردة منفذي العملية.

وفي بيان مشترك لاحق، أوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والناطق باسم الشاباك، أنه تم "تطويق منزل في الخليل كان يتحصن فيه الإرهابي المشتبه بتنفيذه الهجوم الناري عند مفترق إذنا على ما يبدو. وقد تم القضاء على الإرهابي على الفور. فيما يستمر التحقيق في الهجوم".

في غضون ذلك، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته للمشاركة في حفل افتتاح العام الدراسي في مدرسة "غواتيمالا" الابتدائية في القدس. كما تم إلغاء حدث احتجاجي كان من المقرر تنظيمه هناك.

وتأتي العملية بعد مضي يومين على العملية المزدوجة التي وقعت في محيط مستوطنتين شمال الخليل وأسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين بينهم قائد لواء عتصيون.

 وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "أسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية (حتى مساء اليوم)، عن استشهاد 28 مواطنا، بينهم 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من  أكتوبر 2023 إلى 680".

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