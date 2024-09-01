بن سلمان يتحرك ضد إسرائيل.. ماذا طلب من السيسي؟.

الرياض/سما/

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا فيه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد ولي العهد السعودي "ضرورة بذل كافة الجهود عربيا وإسلاميا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".



هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي في بيان له: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين".

وأشار إلى أنه تم التوافق خلال الاتصال "على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".

وفي إطار المفاوضات الجارية بين "حماس" وتل أبيب" عبر الوسطاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت، إنه "ما يزال متفائلا" بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا أن جميع الأطراف متفقة على "المبادئ" لإبرام صفقة.

وعقدت جولة من المفاوضات في العاصمة المصرية في 25 أغسطس، حيث وصل إلى القاهرة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس المخابرات الموساد ديفيد بارنياع.

في حين قال المتحدث باسم حركة "حماس" عزت الرشق إن وفد الحركة غادر القاهرة بعد اجتماعات مع وسطاء من مصر وقطر، مشيرا إلى أن الحركة طالبت إسرائيل بالامتثال للشروط التي وافقت عليها الحركة في مقترح 2 يوليو.

وأجرت مجموعات عمل الوساطة اجتماعا مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي في الدوحة.