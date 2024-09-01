سفير "إسرائيل" يستشيط غضبا ويهاجم وكالة الأنباء الألمانية بعد خبر الأسرى القتلى

القدس المحتلة/سما/

اتهم سفير إسرائيل لدى ألمانيا رون بروسور وكالة الأنباء الألمانية بمحاباة "حماس" معترضا على طريقة سردها خبر العثور على الرهائن الـ6 مقتولين في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وكتب بروسور في حسابه على منصة "إكس": "هكذا، حسب DPA، عثر الجيش الإسرائيلي على 6 رهائن ميتين اليوم".



وأضاف: "هل تنقل وكالة الأنباء هنا خبرا عن حادث مروري أو عن كارثة طبيعية؟ لا، إن وكالة الأنباء تتحدث عن جريمة قتل، ولكنها ترفض تسميتها بهذه التسمية".



وأردف: "لقد كانوا رهائن أبرياء تم اختطافهم وتعذيبهم بوحشية ثم إعدامهم على يد منظمة "حماس" الإرهابية. وفي حين تتعرض إسرائيل للضغوط، فلا بد من توضيح أمر واحد: أي شخص يعتقد أن "حماس" تريد التوصل إلى اتفاق هو مخطئ إلى حد بعيد. إذا كنت تريد التوصل إلى اتفاق، فلا تقم بإعدام الرهائن".

وعبّر بروسور عن غضبه الشديد من أن بعض الدول ما زالت ترفض تصنيف "حماس كمنظمة إرهابية. أي شخص يبدو كمنظمة إرهابية ويتصرف كمنظمة إرهابية هو منظمة إرهابية ومنظمة تبتهج بقتل واغتصاب وحرق المدنيين الأبرياء".