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الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح

الأحد 01 سبتمبر 2024 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح



القدس المحتلة/سما/

ظهرت على جثث الأسرى الإسرائيليين الـ6 المقتولين في رفح جنوبي قطاع غزة وعثر عليهم الجيش الإسرائيلي آثار إصابة بأعيرة نارية في الرأس، وأجزاء أخرى من أجسادهم.


وأفاد موقع "Ynet" العبري اليوم الأحد نقلا عن نتائج كشف الطب الشرعي أن حالة الجثث تشير إلى أنه تم الاحتفاظ بها في ظل ظروف قاسية.


وأشار الموقع إلى أن "التشريح الطبي للجثث الـ6 أظهر حالة الإهمال التي لحقت بالجثث، بالإضافة إلى آثار إصابات سابقة".

ويعتقد خبراء الطب الشرعي أن الرهائن قتلوا خلال الـ48 ساعة الماضية، بينما ظل أحد القتلى الرهائن مقيدا لبعض من الوقت.

وجاء في تقرير الطب الشرعي: "لم تستحم أجسامهم منذ فترة طويلة. وهناك مؤشرات على وجود إصابات سابقة لحقت بالرهائن التي ربما أصيبوا بها أثناء عملية الاختطاف يوم 7 أكتوبر، وقد تم علاجهم وتعافوا منها مع مرور الوقت".

وفي وقت سابق أكد مصدر إسرائيلي لـ"Ynet" أن 3 رهائن ممن عثر عليهم قتلى في رفح كانوا في قائمة التبادل التي وافقت عليها "حماس" مسبقا في إطار صفقة التبادل مع إسرائيل.

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