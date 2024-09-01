نتنياهو يهاتف والدي المواطن الروسي بعد تعذر إنقاذه من الأسر حيا

القدس المحتلة/سما/

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه اتصل بوالدي المواطن الإسرائيلي الروسي الذي قتل خلال الأسر في غزة، واعتذر لهما على عدم إنقاذه وهو على قيد الحياة.



وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه قال لوالدي القتيل: "أعتذر وأطلب السماح.. أعتذر لأننا لم نتمكن من إعادتهم أحياء!".



وقال نتنياهو خلال المكالمة: "أريد أن أعرب لكما عن عميق أسفي وأطلب الصفح لأننا لم نتمكن من إعادة ساشا وهو على قيد الحياة".

وذكر مكتب نتنياهو أنه تحدث طوال اليوم وسيواصل التحدث مع عائلات الرهائن الآخرين الذين تم العثور على جثثهم في قطاع غزة الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، نشر إعلام الجيش الإسرائيلي أسماء 6 أسرى كانوا لدى حركة "حماس" بقطاع غزة، تم العثور على جثثهم في رفح وبينهم الإسرائيلي روسي الجنسية ألكسندر لوبانوف.