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مصر: ممارسات "إسرائيل" لا يجب أن تمر بلا حساب

الأحد 01 سبتمبر 2024 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: ممارسات "إسرائيل" لا يجب أن تمر بلا حساب



القاهرة/سما/

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية.


واستنكرت مصر بشدة السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضى الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان فى استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب.


وشددت مصر في بيانها، على أن تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلا من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة.

وجددت مصر تحذيرها من مخاطر سياسة الأرض المحروقة، والتي تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت مصر، الأطراف المؤثرة في المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بموقف حازم يوقف تلك الممارسات غير الشرعية، ويوفر الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

#مصر #اسرائيل

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