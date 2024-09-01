هاريس تصب جام غضبها على "حماس" بعد العثور على رهينة أمريكي مقتولا في رفح .

القدس المحتلة/سما/

صبت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن جام غضبها على حركة "حماس" بعد العثور على الأسير الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين مقتولا في أحد أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة.



وقالت هاريس في بيان أصدره البيت الأبيض: "صلواتي مع والدي بولين، ومع كل من عرفه وأحبه. عندما التقيت بوالديه في وقت سابق من هذا العام، قلت لهما: لستما وحدكما. وهذا يظل صحيحا بينما هما في فاجعة على هذه الخسارة الفادحة".



وأضافت: "إن الأمريكيين والناس في جميع أنحاء العالم سيصلون من أجل والدي بولين ويرسلون لهم الحب والقوة. وكما يقال في التقليد اليهودي، فليكن ذكراه مباركا".

وأردفت: "حماس منظمة إرهابية شريرة ومع هذه الجرائم، فإن المزيد من الدماء الأمريكية تلطخ أيديها. إنني أدين بشدة استمرار حماس في وحشيتها، ويجب على العالم بأسره أن يدينها أيضا".

وشددت هاريس ضرورة القضاء على "التهديد الذي تشكله حماس لشعب إسرائيل والمواطنين الأمريكيين في إسرائيل، ولا يمكن لحماس السيطرة على غزة".

وأكدت: "لن أتراجع أنا والرئيس بايدن أبدا عن التزامنا بتحرير الأمريكيين وكل أولئك المحتجزين كرهائن في غزة".