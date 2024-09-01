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نتنياهو: من يقتل الرهائن لا يريد الاتفاق

الأحد 01 سبتمبر 2024 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: من يقتل الرهائن لا يريد الاتفاق



القدس المحتلة/سما/

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا مسجلا بعد ساعات من الإعلان عن مقتل 6 رهائن لدى "حماس" في قطاع غزة.


وقال نتنياهو في التسجيل: "لقد صدمت حتى النخاع من القتل المروع لستة من الرهائن الإسرائيليين"، مضيفا: "أقول لإرهابيي حماس وقادتهم دمائكم على رؤوسكم. لن نهدأ ولن نصمت. سنلاحقكم وسننال منكم وسنحاسبكم. جهودنا لتحرير رهائننا مستمرة طوال الوقت".

وتابع: "منذ ديسمبر، رفضت حماس إجراء مفاوضات حقيقية، وهي مستمرة في الرفض لليوم، من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا"، موضحا: "نحن نقاتل على كل الجبهات ضد عدو قاس يريد قتلنا جميعا. هذا الصباح فقط قام بقتل 3 من رجال الشرطة في الخليل. أنا وزوجتي نرسل تعازينا الحارة لأسرتيهما".

وأضاف: "لقد رأينا القسوة التي لا يمكن تصورها لقتلة حماس في السابع من أكتوبر، ورأيناها مرة أخرى في الأنفاق تحت رفح. إن حقيقة استمرار حماس في ارتكاب الفظائع تجبرنا على بذل كل ما في وسعها للتصدي لهم".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "الحكومة ملتزمة، وأنا شخصيا ملتزم، بمواصلة السعي من أجل التوصل إلى اتفاق سيعود بعده جميع الرهائن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثث 6 رهائن، وحمّلت "حماس" المسؤولية لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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