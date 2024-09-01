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سموتريتش يهاجم غالانت بعد دعوته للانسحاب من معبر "فيلادلفيا"

الأحد 01 سبتمبر 2024 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهاجم غالانت بعد دعوته للانسحاب من معبر "فيلادلفيا"



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش وزير الدفاع يوآف غالانت بعد دعوة الأخير لاجتماع الكابينيت لبحث صفقة مع "حماس" تشمل تبادل الأسرى، والانسحاب من معبر "فيلادلفيا".


معبر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، هاجم سموتريتش ما أسماه "صفقة الاستسلام" مع "حماس".


وكتب سوتريتش في حسابه على منصة "إكس": "قتلت "حماس" رهائننا بدم بارد وعلى وجه التحديد من أجل إرغامنا على الاستسلام وقبول مطالبها والسماح لها بالبقاء واستعادة قدراتها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى كجزء من خطة الإبادة الإيرانية".


وأضاف: "لن يسمح مجلس الوزراء بصفقة استسلام من شأنها التخلي عن أمن إسرائيل، بل سيوجه جيش الدفاع الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية إلى فرض أثمان باهظة على "حماس" ومن يمنحها المأوى والإختباء، وسيكثف الحرب حتى تدميرها وإعادة الرهائن".

وطالب سموتريتش بتقليص مساحة قطاع غزة، مضيفا: "يجب على الجيش التحرك لمسافة 2 كيلومتر إلى الداخل من الحدود الحالية وإزالة كل ما في طريقه. هذه أرض لن تعود أبدا إلى سكان غزة".

#سموتريتش . #غالانت . #محور فيلادلفيا

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