  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

واي نت: ثلاثة أسرى قتلى كانت "حماس" ستسلمهم لإسرائيل في إطار صفقة تبادل

الأحد 01 سبتمبر 2024 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
واي نت: ثلاثة أسرى قتلى كانت "حماس" ستسلمهم لإسرائيل في إطار صفقة تبادل



القدس المحتلة/سما/

أكد مصدر إسرائيلي لصحيفة Ynet أن 3 رهائن ممن عثر عليهم قتلى في رفح جنوبي قطاع غزة كانوا في قائمة التبادل التي وافقت عليها "حماس" في إطار صفقة التبادل مع "إسرائيل".


وأشار المصدر المطلع على تفاصيل المفاوضات للصحيفة العبرية إلى أنه "تم الاتفاق على تبادل الأسير هيرش لأنه مصاب، وكذلك على 2 كانوا معه في الأسر".


وبينت الصحيفة أن الأسرى الـ6 قُتلوا يوم أمس في نفق بعمق 20 مترا ويبعد كيلومترا واحدا من مكان أسر فرحان القاضي الذي هرب وسلم نفسه للجيش الإسرائيلي منذ أيام.

وأضاف المصدر ذاته: "في 4 يوليو (الماضي) تلقت إسرائيل رد "حماس" وكان هناك تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع، ولكن بعد أيام قليلة، تشدّد نتنياهو في مواقفه ووضع مبادئ جديدة".

بدورها، وصفت مقرات عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، العثور على ذويهم وقد فارقوا الحياة بأنها "نتيجة مباشرة لعملية احتيال في التعامل مع ملف الأسرى".

وقال المسؤول في الحكومة: "من الواضح كضوء النهار أن نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق حتى لا تنهار الحكومة. وفي غضون شهر لن يبقى أي رهائن على قيد الحياة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشر إعلام الجيش الإسرائيلي أسماء 6 أسرى كانوا في أيدي حركة "حماس" بقطاع غزة بعد العثور على جثثهم في رفح وبينهم حامل للجنسية الروسية ويدعى ألكسندر لوبانوف، وآخر يحمل الجنسية الأمريكية.

الأكثر قراءة اليوم

عليّ وعلى أعدائي.. مؤرِّخٌ إسرائيليٌّ: الجيش ينهار والصراع ضدّ الفلسطينيين خاسِر وسيُؤدّي لزوالنا ويجِب طردهم جميعهم..

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث محتجزين في غزة

جثث الأسرى تُشعل النار داخل إسرائيل.. نتنياهو يهدد “حماس” وغالانت يدعو “الكابينت” للتراجع عن البقاء بمحور “فيلادلفيا”

بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق

بايدن يهدد قادة حركة “حماس” بـ “دفع الثمن”..

“حيوانات بشرية وحثالة”.. “بن غفير” في تصريح عنصري: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين

رئيس الموساد: اؤيد الانسحاب من فيلادلفيا ونيتساريم من اجل عودة المختطفين بغزة..

الأخبار الرئيسية

66d451cc42360431da4ffbe6

الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح

66d3fd9d4c59b760a41b834b

الأسرى الإسرائيليون القتلى الـ6 كانوا على بعد كيلومتر واحد من الهارب فرحان القاضي

66d4b42b4c59b775b1145c8a (1)

"القسام" تنشر فيديو توجه فيه رسالة بشأن نتنياهو والأسرى المقتولين في غزة (فيديو)

2168883117

غالانت يدعو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستعادة المحتجزين في غزة

photo_2024-09-01_18-18-21

للمطالبة بصفقة تبادل أسرى: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية