"القسام" تنشر فيديو توجه فيه رسالة بشأن نتنياهو والأسرى المقتولين في غزة (فيديو)

غزة/سما/

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو أكدت فيه أن الأسرى الإسرائيليين الذين عثر عليهم الجيش مقتولين، كان من المفترض إطلاق سراحهم في أول مرحلة من صفقة التبادل. ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو بعنوان: "نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يصنع العشرات من رون أراد" (طيار إسرائيلي سقطت طائرته في 16 أكتوبر عام 1986 في جنوب لبنان وقبضت عليه فصائل لبنانية وتوفي ولم تستعد إسرائيل جثته)".



وجاء في الفيديو: "أي بطولة هذه؟ وأنتم تسترجعونهم (الأسرى) بعدما قتلتموهم عمدا"، فيما أظهرت اللقطات قصف إسرائيلي غنيف على مناطق في غزة.

وأضافت "القسام": بالفعل كانوا أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وأظهر الفيديو صورة لنتنياهو مع اقتباس: "لو خيروني بين فيلاديلفيا وإعادة المختطفين سأختار فيلاديلفيا".

وتابعت "القسام": "اختار نتنياهو فيلاديلفيا على تحرير أسراكم"، ناشرة صور الأسرى الـ6 الذين عثر عليهم مقتولين في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

هذا وحمّلت "حماس" مسؤولية مقتل الرهائن الإسرائيليين لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.