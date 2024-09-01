  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام" تنشر فيديو توجه فيه رسالة بشأن نتنياهو والأسرى المقتولين في غزة (فيديو)

الأحد 01 سبتمبر 2024 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تنشر فيديو توجه فيه رسالة بشأن نتنياهو والأسرى المقتولين في غزة (فيديو)



غزة/سما/

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو أكدت فيه أن الأسرى الإسرائيليين الذين عثر عليهم الجيش مقتولين، كان من المفترض إطلاق سراحهم في أول مرحلة من صفقة التبادل.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو بعنوان: "نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يصنع العشرات من رون أراد" (طيار إسرائيلي سقطت طائرته في 16 أكتوبر عام 1986 في جنوب لبنان وقبضت عليه فصائل لبنانية وتوفي ولم تستعد إسرائيل جثته)".


وجاء في الفيديو: "أي بطولة هذه؟ وأنتم تسترجعونهم (الأسرى) بعدما قتلتموهم عمدا"، فيما أظهرت اللقطات قصف إسرائيلي غنيف على مناطق في غزة.

وأضافت "القسام": بالفعل كانوا أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وأظهر الفيديو صورة لنتنياهو مع اقتباس: "لو خيروني بين فيلاديلفيا وإعادة المختطفين سأختار فيلاديلفيا".

وتابعت "القسام": "اختار نتنياهو فيلاديلفيا على تحرير أسراكم"، ناشرة صور الأسرى الـ6 الذين عثر عليهم  مقتولين في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

هذا وحمّلت "حماس" مسؤولية مقتل الرهائن الإسرائيليين لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

#كتائب القسام

الأكثر قراءة اليوم

عليّ وعلى أعدائي.. مؤرِّخٌ إسرائيليٌّ: الجيش ينهار والصراع ضدّ الفلسطينيين خاسِر وسيُؤدّي لزوالنا ويجِب طردهم جميعهم..

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث محتجزين في غزة

جثث الأسرى تُشعل النار داخل إسرائيل.. نتنياهو يهدد “حماس” وغالانت يدعو “الكابينت” للتراجع عن البقاء بمحور “فيلادلفيا”

بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق

بايدن يهدد قادة حركة “حماس” بـ “دفع الثمن”..

“حيوانات بشرية وحثالة”.. “بن غفير” في تصريح عنصري: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين

رئيس الموساد: اؤيد الانسحاب من فيلادلفيا ونيتساريم من اجل عودة المختطفين بغزة..

الأخبار الرئيسية

66d451cc42360431da4ffbe6

الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح

66d3fd9d4c59b760a41b834b

الأسرى الإسرائيليون القتلى الـ6 كانوا على بعد كيلومتر واحد من الهارب فرحان القاضي

2168883117

غالانت يدعو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستعادة المحتجزين في غزة

photo_2024-09-01_18-18-21

للمطالبة بصفقة تبادل أسرى: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس

رئيس الموساد: اؤيد الانسحاب من فيلادلفيا ونيتساريم من اجل عودة المختطفين بغزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية