للمطالبة بصفقة تبادل أسرى: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس

القدس المحتلة/سما/

شارك عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، وبخاصة في مدينتَي تل أبيب والقدس، في تظاهرات مطالبة بالتوصّل إلى صفقة تبادل أسرى، واحتجاجا على مقتل المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأغلق محتجّون إسرائيليون، مساء اليوم، طريقا رئيسا في مدينة تل أبيب، ومدخل مدينة القدس المحتلة كذلك، وشارعا مركزيا في مدينة بئر السبع، فيما تظاهر آخرون في كرمئيل ورحوفوت.

يأتي ذلك فيما تتصاعد الانتقادات ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي تحمّله مسؤولية مقتل 6 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس، عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأغلق محتجّون بينهم عائلات محتجزين في غزة، طريق "أيالون"، المتوجّه باتجاه الجنوب، مطالبين بالتوصّل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك قبل أن يتمّ فتح الطريق مجددا أمام حركة المرور، من قِبل عناصر الشرطة.



وفي القدس، عمد محتجّون إلى إغلاق مدخل المدينة أمام حركة المرور بشكل كامل، لنحو ساعتين، فيما استقدمت الشرطة المزيد من عناصرها إلى هناك، بالإضافة إلى مركبة رشّ المياه.

وقبل أن يُغلق محتجّون مدخل المدينة، كان العشرات قد تظاهروا أمام منزل نتنياهو في المدينة.



وقالت إحدى مجموعات الحراك المشاركة في الاحتجاجات: "عندما يقول نتنياهو: ’من يريد الصفقة لا يقتل الرهائن’ (في إشارة إلى اتهام نتنياهو حركة حماس بقتلهم)، فهو يتحدث عن نفسه وعن أولئك الذين صوّتوا فعليا لصالح التضحية بالرهائن".

وشدّدت على أنه كان "يمكن إعادتهم إلى المنزل أحياء، وبغض النظر عن الطريقة التي ندير بها الأمر، فإن الحكومة الإسرائيلية وقائدها، ضحّوا عمدا بالمختطفين حتى وفاتهم".

وأشارت إلى أن "أحد عشر شهرًا عانى منها ستة، حتى قُتلوا قبل أقل من أسبوع"، وشدّدت العائلات على أنها تريد إبرام "صفقة الآن".

وكان نتنياهو، قد هدّد اليوم الأحد، بتدفيع حركة حماس "الثمن" بعد عثور الجيش الإسرائيلي على جثث ستة رهائن ومقتل ثلاثة عناصر شرطة في عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم قرب حاجز ترقوميا، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بـ"تقليص مساحة قطاع غزة وتطهير المنطقة الواقعة على عمق كيلومترين على طول القطاع" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 331 يوما.

وفي أول تعليق له على إعادة جثث ستة رهائن كان من المفترض أن يتم الإفراج عن ثلاثة منهم في إطار صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس يُتهم نتنياهو بعرقلتها، ادعى نتنياهو، في بيان مصور صدر عن مكتبه، أن حركة حماس لا تريد التوصل إلى صفقة، وتابع مهددا: "أقول لمقاتلي حماس الذين قتلوا رهائننا، وأقول لقادتهم: دماؤكم مهدورة. لن نرتاح ولن نسكت. سنطاردكم، سنصل إليكم وسنحاسبكم".



وأكدت حماس في بيان، اليوم الأحد، أن "الأسرى قتلوا بقصف صهيوني وعلى الرئيس (الأميركي جو) بايدن، إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو (إسرائيل) ويضغط عليه لإنهاء عدوانه فورا (على غزة)".

وفي بيانات سابقة، قالت حماس إن العشرات من الأسرى قتلوا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق في القطاع خلال الحرب المستمرة للشهر الـ11 على التوالي.



وأعلن الهستدروت (اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل)، مساء اليوم، إضرابا اقتصاديا شاملا في إسرائيل، غدا الإثنين، وذلك بعد مداولات بحث خلالها اتّخاذ هذه الخطوة، تلبية لدعوة منتدى عائلات الأسرى والرهائن المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو ودفعها إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وأعلن رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، الإضراب، في بيان صدر عن الناطق باسمه، وقال خلاله: "لن أتسامح مع التخلي (عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة"؛ كما أعلنت نقابة المعلمين إضراب رياض الأطفال، الإثنين، وإضرابا جزئيا في المدارس الابتدائية، يستمرّ منذ الصباح، وحتىّ الساعة 11 و45 دقيقة.