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الأونروا : انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

الأحد 01 سبتمبر 2024 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا : انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة



غزة /سما/

انطلقت، اليوم الأحد، الجولة الأولى من حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال في قطاع غزة.

أعلنت الأمم المتحدة، في تغريدة على موقع إكس، انطلاق حملة التحصين الجماعية ضدّ شلل الأطفال التي تستهدف نحو 640 ألف فلسطيني صغير دون العاشرة من عمرهم.

بدورها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، الأحد، انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة وسط قطاع غزة، على أن تمتد لكافة مناطق القطاع خلال الأيام القادمة.

وقالت الوكالة، عبر منصة "إكس"، إن "المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم دون سن العاشرة انطلقت في المناطق الوسطى لقطاع غزة".

وأضافت: "حملة التطعيم في سباق مع الزمن للوصول إلى أكثر من 600 ألف طفل في القطاع خلال الأيام القادمة".

وتابعت: "من أجل أطفال المنطقة حان الوقت لوقف إطلاق النار الدائم".

كما نشرت "أونروا" خارطة توضح الأماكن التي يجب التوجه إليها في المحافظة الوسطى للحصول على التطعيمات.

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