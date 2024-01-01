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المالية الاسرائيلية تحذر من كارثة اقتصادية وشيكة بسبب الحرب على غزة

الأحد 01 سبتمبر 2024 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية الاسرائيلية تحذر من كارثة اقتصادية وشيكة بسبب الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

حذّرت وزارة مالية الاحتلال، اليوم الأحد، من كارثةٍ اقتصادية، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتابعت بالقول إنّ خبراء الوزارة دعوا إلى "تقليص المصاريف ورفع الضرائب".

كما أكّدت الوزارة وجوب جباية 50 مليار شيكل (نحو 14 مليار دولار) بشكل مستعجل، وإلاّ "سيدخل الاقتصاد في دوامة".

وإذ أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تسجيل انخفاض في سوق الأسهم في اسرائيل، فإنّها كشفت أنّ كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية، سيجتمعون الليلة للضغط على الـ"هستدروت" (أكبر منظّمة عمّالية في إسرائيل) لإعلان الإضراب العام.

ولفتت إلى أنّ عشرات المصالح التجارية والمطاعم الاسرائيلية، ستقفل أبوابها مساء اليوم للضغط على الحكومة، نحو ابرام صفقة.

وأدّت الحرب المستمرة على مختلف الجبهات إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث "ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال"، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

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