تظاهرات صاخبة..الإعلان عن إضراب عام في إسرائيل الإثنين لفرض صفقة التهدئة في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن عدد من المصالح التجارية الاسرائيلية، عن وقف أنشطتهم مساء يوم الأحد، وذلك احتجاجا على "فشل الحكومة في إعادة الرهائن، ولتشجيع الجمهور على التظاهر من أجل إطلاق سراحهم".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن بعض المطاعم ستغلق أبوابها في الساعة السادسة مساء لتشجيع الجمهور على الاحتجاج ضد الحكومة.

أفادت عدة مطاعم في وسط إسرائيل أنها ستغلق أبوابها في وقت مبكر من الساعة 18:00 للاحتجاج على فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتشجيع الجمهور على النزول إلى الشوارع.

كما وأعلنت دور السينما "ليف" أنها ستغلق أبوابها هذا المساء ابتداء من الساعة 17:00 وستنضم إلى النضال من أجل إعادة المختطفين.

وفي الوقت نفسه، تزايدت الضغوط على الهستدروت لإغلاق الاقتصاد هذا الصباح مع ورود الأنباء حول مقتل المختطفين الستة الذين تحتجزهم حماس. وفي غضون ذلك، أعلنت الهستدروت أنها ستناقش الخطوات الممكنة وستطلع الجمهور في وقت لاحق اليوم على خطواتها.

الى ذلك، أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يتكون من 200 رئيس أعمال، ويعمل به معظم العمال غير المنتمين إلى النقابات في إسرائيل - أعلن صباح يوم الأحد، أنه سيعقد اجتماعا طارئا للمنتدى في المساء مع مقرات، منظمات وهيئات اخرى وسيبلغ الجمهور بالقرارات.

وقال منتدى الأعمال إنه ينضم إلى "احتجاج منتدى المختطفين ويدعو عموم الجمهور إلى عدم البقاء غير مبال أمام الخسائر اليومية في الأرواح وترك المختطفين حتى وفاتهم. فيما انه بحسب الاجهزة الامنية كان من الممكن إنقاذهم".

بدورها، قالت عائلات أسرى اسرائيليين في غزة في بيان لها، إن إسرائيل سوف "تهتز"، وذلك بعد العثور على المزيد من جثث الأسرى والذين يعتقد أنهم كانوا أحياء سابقا.