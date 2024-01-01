“حيوانات بشرية وحثالة”.. “بن غفير” في تصريح عنصري: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن “حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية”، وذلك موقع الهجوم الذي وقع صباح، اليوم الأحد، بالقرب من مدينة ترقوميا الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية.
وأضاف بن غفير في مؤتمر صحفي: “أعتزم أن أطالب المسؤولين عن نشر نقاط التفتيش في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بعدم أخذ حرية التنقل بعين الاعتبار بعد الآن”، معربا عن معارضته الشديدة لفتح نقاط التفتيش في الأراضي.
وأطلق مسلحون فلسطينيون النار على سيارة شرطة على الطريق رقم 35، بالقرب من تقاطع إذنا ترقوميا، شرقي نقطة تفتيش بين الضفة الغربية وإسرائيل، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.