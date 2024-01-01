مصدر بـ”حماس”: مفاوضات الدوحة بشأن تهدئة غزة فشلت ونتنياهو أغلق الملف

الدوحة /سما/

كشفت مصادر في “حماس”، أن جولة المفاوضات الأخيرة غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل بالعاصمة القطرية الدوحة “لم تحقق أي تقدم أو اختراق” في أي من الملفات العالقة بين الطرفين، خاصة بعد أن أصر الجانب الإسرائيلي على وجود 5 نقاط مراقبة على طول محور فيلادلفيا، بعمق يمتد بين 300-400 متر في قلب أحياء مدينة رفح، وهو ما رفضته حركة “حماس”، بينما أكدت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، رفض القاهرة لأي تواجد إسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

واعتبر مسؤولون في حركة “حماس”، وفق “الشرق”، أن التصويت في مجلس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، يعني “إغلاق باب المفاوضات بشكل كامل”.

وأضاف أحد المسؤولين : “محور فيلادلفيا هو القضية التفاوضية المركزية بيننا وبين الاحتلال، وبقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصويت على بقاء الجيش في هذا المحور، وبهذا العمق في مدينة رفح، فإنه أراد إغلاق المفاوضات ومواصلة الحرب والاحتلال”.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن الوسيط الأميركي “حاول تركيز المفاوضات على الملفات الأقل صعوبة مثل مفاتيح تبادل الأسرى، ومواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى”، مشيرة إلى أن “هذا الأسلوب لم يحقق أي اختراق، إذ واصل الجانب الإسرائيلي تحفظه على أسماء 65 أسيراً فلسطينياً، وتمكسه بمبدأ إبعاد عدد كبير من الأسرى إلى خارج فلسطين.