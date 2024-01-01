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بايدن يهدد قادة حركة “حماس” بـ “دفع الثمن”..

الأحد 01 سبتمبر 2024 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يهدد قادة حركة “حماس” بـ “دفع الثمن”..



القدس المحتلة/سما/

في تصريح شديد اللهجة، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدفع الثمن، وذلك عقب العثور على جثث ستة من الأسرى المحتجزين داخل نفق في رفح جنوب قطاع غزة، من بينهم جثة تعود لمواطن أمريكي.
وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: “في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق بمدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن كان مواطنا أمريكيا، هو هيرش غولدبرج بولين”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “ليكن واضحا أن قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم التي ارتكبوها”، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح بقية الرهائن.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الأحد، العثور على جثث ستة أسرى داخل نفق في منطقة رفح بقطاع غزة.

وأوضح هاغاري أن هؤلاء الرهائن كانوا قد أسروا في السابع من أكتوبر الماضي، وأنهم قُتلوا على أيدي حماس، حسب تعبيره.
وأكد هاغاري، أن الجيش الإسرائيلي يواصل التحقيق في التفاصيل التي ترد إليه بشأن هذه القضية، دون الكشف عن المزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

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