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331 يوما للعدوان على فلسطين : عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة

الأحد 01 سبتمبر 2024 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
331 يوما للعدوان على فلسطين : عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٣١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ٨٩ شهيدا و ٢٠٥ اصابة.


وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٦٩١ شهيدا و ٩٤٠٦٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وانطلقت في منطقة وسط قطاع غزة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.
واستثنت إسرائيل من الهدنة مخيمي البريج المغازي وجزء من النصيرات وجزء من دير البلح.
وتستمر الحملة اربعة ايام وسط القطاع ثم اربع بخان يونس وتنتهي بغزة والشمال.
جنوب قطاع غزة
وواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي المكثف على شمال رفح وجنوب خان يونس .
واستشهد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ٣٢ مواطنامن رفح وخان يونس.
وسط القطاع
وجددت مدفعية الاحتلال قصفها شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بعد يوم دام ادى لاستشهاد ٢١ من سكان المخيم.
غزة والشمال
وارتقى شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة حنظل في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارة على مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة
وفي مدينة غزة ارتقى ثلاثة في قصف إسرئيل للجزء الشرقي من المشفى المعمداني وسط مدينة غزة.
كما استشهد ستة مواطنين في قصف منزل لعائلة "عبد العال" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
واعلن الدفاع المدني بغزة ان القصف الإسرائيلي في منطقة التفاح استهدف منزلين فارغين من السكان في محيط محطة بهلول، دون إصابات.

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