  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يُحدد هويات “الرهائن” الستة الذين عُثر على جثثهم جنوب قطاع غزة..

الأحد 01 سبتمبر 2024 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يُحدد هويات “الرهائن” الستة الذين عُثر على جثثهم جنوب قطاع غزة..



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه حدد هويات “الرهائن” الستة الذين عثر عليهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.
وعُثر على جثثهم السبت في “نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة” وقد أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب الجيش.
وقال الجيش في بيان “عثر الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) (..) وأعادا جثث الرهائن كرمل غات، عيدن يروشالمي، هيرش غولدبرغ بولين، ألكسندر لوبانوف، ألموغ ساروسي وأوري دانينو من نفق في منطقة رفح” جنوب قطاع غزة.
وأسر خمسة منهم- تتراوح أعمارهم بين 23 و 32 عاما – من مهرجان نوفا الموسيقي خلال هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الأسرى الستة الذين أعيدت جثثهم كانوا على قيد الحياة عندما تم أسرهم ثم “قتلوا بدم بارد على يد حماس”.
وظهرت أدلة على حياة هؤلاء الأسرى، بما في ذلك شريط فيديو لهيرش غولدبرغ بولين في نيسان/ابريل الماضي.
من جانبه، أكد منتدى عائلات “الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة “لولا التأخير والتخريب والأعذار لكان من المرجح أن يظل أولئك الذين علمنا بوفاتهم هذا الصباح على قيد الحياة” داعيا إلى إعادة الأسرى.
وأوضح المنتدى أن الكسندر لوبانوف أصبح أبا خلال الفترة التي قضاها أسيرا، لرضيع عمره خمسة أشهر.
وقال الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في بيان لمكتبه “قلب كل الأمة مفطور”.
وحمل عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأحد إسرائيل المسؤولية عن مقتل الأسرى الإسرائيليين.
وقال “من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار”.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا تعني احتمالية إقامة "إدارة مدنية" في قطاع غزة؟

معاريف: "إسرائيل" تسير نحو الجحيم

بعمق 50 مترا.. الاحتلال يبحث عن أنفاق في رفح (شاهد)

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث محتجزين في غزة

جنرال إسرائيلي يطلق تصريحا هاما بشأن حياة السنوار

المقاومة المسلّحة في الضفّة الآن: خطأ التوقيت... خطأ الوسيلة ..

بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق

الأخبار الرئيسية

مقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار قرب حاجز “ترقوميا” بالخليل جنوبي الضفة الغربية..

بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق

66d33eb14236041ecc12b51d

دانيال فريدمان: الحرب على غزة تسير بشكل سيئ والنصر الشامل لا يمكن رؤيته

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث محتجزين في غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو ويصفونه بـ"ملك الموت"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية