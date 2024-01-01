الجيش الإسرائيلي يُحدد هويات “الرهائن” الستة الذين عُثر على جثثهم جنوب قطاع غزة..

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه حدد هويات “الرهائن” الستة الذين عثر عليهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.

وعُثر على جثثهم السبت في “نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة” وقد أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب الجيش.

وقال الجيش في بيان “عثر الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) (..) وأعادا جثث الرهائن كرمل غات، عيدن يروشالمي، هيرش غولدبرغ بولين، ألكسندر لوبانوف، ألموغ ساروسي وأوري دانينو من نفق في منطقة رفح” جنوب قطاع غزة.

وأسر خمسة منهم- تتراوح أعمارهم بين 23 و 32 عاما – من مهرجان نوفا الموسيقي خلال هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الأسرى الستة الذين أعيدت جثثهم كانوا على قيد الحياة عندما تم أسرهم ثم “قتلوا بدم بارد على يد حماس”.

وظهرت أدلة على حياة هؤلاء الأسرى، بما في ذلك شريط فيديو لهيرش غولدبرغ بولين في نيسان/ابريل الماضي.

من جانبه، أكد منتدى عائلات “الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة “لولا التأخير والتخريب والأعذار لكان من المرجح أن يظل أولئك الذين علمنا بوفاتهم هذا الصباح على قيد الحياة” داعيا إلى إعادة الأسرى.

وأوضح المنتدى أن الكسندر لوبانوف أصبح أبا خلال الفترة التي قضاها أسيرا، لرضيع عمره خمسة أشهر.

وقال الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في بيان لمكتبه “قلب كل الأمة مفطور”.

وحمل عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأحد إسرائيل المسؤولية عن مقتل الأسرى الإسرائيليين.

وقال “من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار”.