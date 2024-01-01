مقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار قرب حاجز “ترقوميا” بالخليل جنوبي الضفة الغربية..

القدس المحتلة/سما/

3 قتل اسرائيليين صباح الأحد، في عملية إطلاق نار عند حاجز ترقوميا بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي المدينة، وإغلاق المسجد الإبراهيمي ومنع دخول المصلين إليه.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “قُتل 3 إسرائيليين، امرأة ورجلان، صباح اليوم (الأحد) في هجوم إطلاق نار على سيارة لقوات الأمن في شارع 35، بالقرب من حاجز ترقوميا شمالي مدينة الخليل”.

وأضافت: “يبدو أن إطلاق النار تم من سيارة مارة، وبعد ذلك تركها المخربون ولاذوا بالفرار”.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “مسحلين أطلقوا النار على مسافة حوالي كيلومتر واحد من حاجز ترقوميا بالخليل”.

وتابعت أن “عملية مطاردة المسلحين لا تزال مستمرة”.

وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي داهم قرية “إذنا” الفلسطينية المجاورة لموقع الحادث.