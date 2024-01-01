  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار قرب حاجز “ترقوميا” بالخليل جنوبي الضفة الغربية..

الأحد 01 سبتمبر 2024 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار قرب حاجز “ترقوميا” بالخليل جنوبي الضفة الغربية..



القدس المحتلة/سما/

 3 قتل اسرائيليين صباح الأحد، في عملية إطلاق نار عند حاجز ترقوميا بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي المدينة، وإغلاق المسجد الإبراهيمي ومنع دخول المصلين إليه.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “قُتل 3 إسرائيليين، امرأة ورجلان، صباح اليوم (الأحد) في هجوم إطلاق نار على سيارة لقوات الأمن في شارع 35، بالقرب من حاجز ترقوميا شمالي مدينة الخليل”.
وأضافت: “يبدو أن إطلاق النار تم من سيارة مارة، وبعد ذلك تركها المخربون ولاذوا بالفرار”.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “مسحلين أطلقوا النار على مسافة حوالي كيلومتر واحد من حاجز ترقوميا بالخليل”.
وتابعت أن “عملية مطاردة المسلحين لا تزال مستمرة”.
وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي داهم قرية “إذنا” الفلسطينية المجاورة لموقع الحادث.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا تعني احتمالية إقامة "إدارة مدنية" في قطاع غزة؟

معاريف: "إسرائيل" تسير نحو الجحيم

بعمق 50 مترا.. الاحتلال يبحث عن أنفاق في رفح (شاهد)

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث محتجزين في غزة

جنرال إسرائيلي يطلق تصريحا هاما بشأن حياة السنوار

بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عمليتي “عتصيون” و”تسور”.. إصابة 3 ضباط بينهم قائد لواء

الأخبار الرئيسية

بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق

66d33eb14236041ecc12b51d

دانيال فريدمان: الحرب على غزة تسير بشكل سيئ والنصر الشامل لا يمكن رؤيته

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث محتجزين في غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو ويصفونه بـ"ملك الموت"

معاريف: "إسرائيل" تسير نحو الجحيم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية