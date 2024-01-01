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"حزب الله" يستهدف مقر قيادة وثكنة ومواقع إسرائيلية يوم السبت

الأحد 01 سبتمبر 2024 05:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يستهدف مقر قيادة وثكنة ومواقع إسرائيلية يوم السبت



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".


وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 31 أغسطس 2024، وفقا للآتي": «


1- الساعة 08:50: استهداف موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ‏قاعدة بيت هلل وأصابت أهدافها بدقة، كرد على ‌‏‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والحرائق الناتجة عنها.

3- الساعة 15:45: استهداف موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- استهداف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابتها ‏إصابة مباشرة، كرد على ‌‏‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والحرائق الناتجة عنها.

5- الساعة 19:30: استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 19:30: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة».

ويستمر "حزب الله" اللبناني في تنفيذ عمليات عديدة يستهدف فيها شمال إسرائيل، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع. 

#حزب الله #لبنان

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