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بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق

الأحد 01 سبتمبر 2024 05:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "ما يزال متفائلا" بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا أن جميع الأطراف متفقة على "المبادئ" لإبرام صفقة.


ونقلت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض كلام بايدن الذي يقضي إجازته في ولاية ديلاوير: "نعتقد أنه يمكننا إبرام اتفاق، لقد قالوا (الأطراف) أنهم وافقوا على مبادئ [الاتفاق]".

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وقال إنه "لا يزال متفائلا" مع "استمرار انعقاد المشاورات"، وأضاف: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، أعتقد أننا على وشك إبرام اتفاق".

وتحدث عن اكتشاف عدة جثث مجهولة الهوية في قطاع غزة: "لقد اكتشفوا (السلطات الإسرائيلية) جثثا في غزة. لست متأكدا من عددهم الدقيق. يريدون التعرف على الجثث، هناك العديد من الافتراضات حول هويتهم. ليس لدي الحق في القيام بذلك، في هذا الوقت".

وفي 15 أغسطس، جرت في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وأشار بيان مشترك صادر عن مصر وقطر والولايات المتحدة عقب المشاورات إلى أنها جرت في أجواء إيجابية.

وعقدت الجولة التالية من المفاوضات في العاصمة المصرية في 25 أغسطس، ووصل إلى القاهرة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس المخابرات الموساد ديفيد بارنياع.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عزت الرشق إن وفد الحركة غادر القاهرة بعد اجتماعات مع وسطاء من مصر وقطر، مشيرا إلى أن الحركة طالبت إسرائيل بالامتثال للشروط التي وافقت عليها الحركة في مقترح 2 يوليو.

وأجرت مجموعات عمل الوساطة اجتماعا مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي في الدوحة.

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