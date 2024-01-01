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مصدر إيراني: "إسرائيل" تتحرك أمنيا داخل البلاد لتخفيف حدة الرد على اغتيال هنية

الأحد 01 سبتمبر 2024 05:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إيراني: "إسرائيل" تتحرك أمنيا داخل البلاد لتخفيف حدة الرد على اغتيال هنية



طهران/سما/

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع يوم السبت أن إسرائيل تواصل مجددا التعامل مع جماعات إرهابية جنوب شرقي إيران، لزعزعة أمن البلاد.


وقال المصدر: "إسرائيل بدأت تحركات أمنية داخل إيران لمنع أو تخفيف حدة ردها على اغتيال هنية"، مؤكدا أن "مساعي الكيان الصهيوني لن تثني إيران عن الانتقام وقرارنا بالرد لا عودة عنه".


وقد وصلت التوترات بين إيران وإسرائيل إلى مستوى جديد خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فشنت طهران هجوما غير مسبوق بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في أبريل الماضي بعد سنوات من الحرب الخفية بين البلدين التي بلغت ذروتها مع الهجوم الإسرائيلي الواضح على مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا والذي أسفر عن مقتل اثنين من الجنرالات الإيرانيين وآخرين.

ويشار إلى أن عيون إسرائيل والعالم كله كانت مثبتة على إيران منذ اغتيال زعيم "حماس" إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في لبنان.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني برد "قاس" و"مؤلم" على اغتيال هنية في الأرض الإيرانية.

#اسرائيل #ايران #اسماعيل هنية

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