صحفي إسرائيلي: قرار البقاء بمحور فيلادلفيا يعني "الموت" للأسرى بغزة

القدس المحتلة/سما/

حذر الصحفي الإسرائيلي اليئور ليفي، من أن قرار مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسة والأمنية (الكابينت) البقاء بمحور فيلادلفيا الذي يفصل قطاع غزة عن مصر يعني "الموت" للأسرى الإسرائيليين بالقطاع.

جاء ذلك في مداخلة مع هيئة البث العبرية الرسمية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، السبت.

ورغم معارضة وزير الدفاع يوآف غالانت، صادق "الكابينت"، مساء الخميس، على بقاء الجيش بمحور فيلادلفيا ضمن أي اتفاق مع حماس؛ ليتبنى رسميا موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتعقيبا على ذلك، قال ليفي، لهيئة البث، إن "تصويت الكابينت لصالح بقاء الجيش بمحور فيلادلفيا يعني إغلاق الباب أمام إمكانية إتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس".

وأضاف أن القرار "يعني بذلك الموت للمحتجزين الإسرائيليين في غزة، وتخلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عنهم".

ورغم وساطة تقودها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة منذ أشهر وتقديم مقترح تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل أسرى، يواصل نتنياهو إضافة شروط لقبول الاتفاق، والتي حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

وتتمثل أبرز هذه الشروط في إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم.

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.