آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في أنحاء البلاد، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، في حين أغلق متظاهرون عددًا من الطرق في مدن تل أبيب وحيفا ورحوبوت، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن آلاف الإسرائيليين “تظاهروا في تل أبيب”، مطالبين “بإبرام صفقة فورية مع الفصائل الفلسطينية، في حين أغلق متظاهرون أحد مقاطع شارع أيالون وسط المدينة”.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) إنّ آلاف الإسرائيليين “تظاهروا وسط حيفا (شمال)، وعند مفترق كركور قرب حيفا، وفي رحوبوت (وسط)”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “عشرات المتظاهرين أغلقوا طريقًِا رئيسية عند مفرق كركور، فيما أغلق متظاهرون آخرون مفترق طرق في رحوبوت”.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين نشاطاتها الاحتجاجية المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق من خلال مفاوضات تتوسط بها مصر وقطر والولايات المتحدة، خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب.

والخميس، هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين قرارا لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) ببقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة، وقالت “بعد نحو عام من الإهمال، لا يفوت نتنياهو أي فرصة للتأكد من عدم التوصل إلى اتفاق (تبادل الأسرى مع حماس)”.

والجمعة، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية (خاصة) إن فريق التفاوض الإسرائيلي الذي ضم ممثلين عن الموساد وجهاز الأمن العام “الشاباك” والجيش، عاد إلى إسرائيل من قطر “دون إحراز أي تقدم”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.