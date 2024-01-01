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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل اليمن

السبت 31 أغسطس 2024 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل اليمن



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون في اليمن، السبت، شن هجوم على سفينة شحن في البحر الأحمر، كانت قوة بحرية أفادت في وقت سابق بأنها ترفع علم ليبريا واستُهدفت بصاروخين باليستيين انفجرا على مقربة منها.

وقال المتحدث باسم “أنصار الله” العميد يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون “نفذت القوات المسلحةُ اليمنية (…) عمليةً عسكرية استهدفت سفينة GROTON في خليج عدن”.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى “إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر”، لافتا إلى أن هذا هو الاستهداف الثاني للسفينة “بعد استهدافها في الثالث من آب/أغسطس” الحالي.

وفي وقت سابق، أفاد “مركز المعلومات البحرية المشتركة” التابع لقوات بحرية متعددة الجنسيات تضمّ الولايات المتحدة ودولا أوروبية ومقره البحرين، بأن السفينة غروتون “استُهدفت بصاروخين باليستيين على بعد 130 ميلا بحريا شرق عدن”.

وأضاف أن الأول “سقط على مسافة 50 مترا من مقدّم السفينة” والثاني “سقط على مسافة 50 مترا من مؤخر السفينة”، مشيرا إلى أن السفينة واصلت مسارها ولم تلحق بها أي أضرار.

وقال المركز إنه “يقدّر بأن غروتون استُهدفت بسبب قيام سفن أخرى ضمن هيكل شركتها بزيارة الموانئ الإسرائيلية مؤخرا”.

ويشنّ الحوثيون حملة على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها في ما يعتبرونه دعما لقطاع غزة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل عليه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

#الحوثيون #اليمن

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