شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على محيط مستشفى المعمداني في مدينة غزة

غزة/سما/

استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين، مساء السبت، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى المعمداني في مدينة غزة، عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مستشفى بخان يونس جنوبي القطاع.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها صحافيون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى التي أعقبت القصف.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، في بيان، إن “شهداء وجرحى (لم يتم تحديد عددهم) سقطوا نتيجة قصف إسرائيلي على أرض ملاصقة لقسم المختبرات بمستشفى المعمداني بمدينة غزة”.

ويأتي هذا القصف وسط تحذيرات أممية من مغبة تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بقطاع غزة أثناء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

ونقلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على منصة “إكس” تصريحات لموظفتها لوسي واتريدج، قالت فيها إن “أي عمليات عسكرية خلال حملة التطعيم المقبلة ضد شلل الأطفال في غزة ستؤثر على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على منح اللقاحات للأطفال”.