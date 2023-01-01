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الصحة: شهيدان برصاص الاحتلال بمدينة جنين

السبت 31 أغسطس 2024 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: شهيدان برصاص الاحتلال بمدينة جنين



جنين/سما/

أفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد أمجد مصطفى إبراهيم صالح، ومحمد أمين طلال عبد الله، برصاص الاحتلال في جنين.

وكان الناطق باسم الهلال الاحمر أحمد جبريل قال في وقت سابق من اليوم، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من نقل شهيدين عقب الوصول إليهما داخل مخيم جنين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 23 مواطنا، بينهم 14 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 677.

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