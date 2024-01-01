  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تحذر من تداعيات الكارثة الإنسانية والتهجير جراء استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا

السبت 31 أغسطس 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تحذر من تداعيات الكارثة الإنسانية والتهجير جراء استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا



رام الله/سما/

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من نتائج وتداعيات عدوان الاحتلال المتواصل وحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، خاصة الكارثة الإنسانية الناتجة عن هذا العدوان كما هو الحال في قطاع غزة، وشمال الضفة ومخيماتها.

وحذرت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، من الاستفراد بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بهدف تسريع جرائم الاستعمار، والضم التدريجي الضفة الغربية، وفي محاولة لكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا، بما يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة برمتها.

وترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول فرض تغييرات جديدة على الواقع بالقوة بما يخدم خارطة مصالحها الاستعمارية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة، وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وانهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وتواصل وزارة الخارجية تكثيف اتصالاتها مع مختلف مكونات المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه عدوان الاحتلال المستمر في غزة وفي محافظات شمال الضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت أحرونوت : "اشتباك" بين نتنياهو وغالانت والسبب السنوار …

وزير الخارجية الاسرائيلي كاني في رسالة لمشعل : "ستموت قريبا"

اصابة 6 اسرائيليين بعملية طعن على معبر طابا المصري

الاحتلال : عملية دهس وإطلاق نار في مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل وتحييد المنفذ

بينيت: سياسات نتنياهو دفعت إسرائيليين للتفكير بالهجرة وسكان الشمال اصبحوا لاجئين ..

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عمليتي “عتصيون” و”تسور”.. إصابة 3 ضباط بينهم قائد لواء

فنان أردني شهير يعتذر للشعب السعودي عن مشاركته في فيلم "حياة الماعز"

الأخبار الرئيسية

معاريف: "إسرائيل" تسير نحو الجحيم

الاحتلال يجبر عائلات على إخلاء منازلها من مخيم جنين (فيديو)

بعمق 50 مترا.. الاحتلال يبحث عن أنفاق في رفح (شاهد)

ماذا تعني احتمالية إقامة "إدارة مدنية" في قطاع غزة؟

جنرال إسرائيلي يطلق تصريحا هاما بشأن حياة السنوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية