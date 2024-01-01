الحكومة تحذر من استمرار حصار المستشفيات في جنين واستهداف منازل المواطنين الآمنين

رام الله/سما/

حذرت الحكومة من استمرار حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة، والمخاطر التي تهدد حياة مرضى غسيل الكلى سواء المتواجدون داخل المستشفى، أو من يعيق الاحتلال وصولهم إلى أقسام الطوارئ وغسيل الكلى.

كما طالبت الحكومة في اتصالاتها منظمات الصحة الدولية والصليب الأحمر ومختلف هيئات الأمم المتحدة للتوجه إلى جنين، والضغط باتجاه رفع الحصار عن المستشفيات، وتعطيل عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وحذرت الحكومة من مخططات حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية في استهدافها للمخيمات ودعوات بعض قادتها لتهجير المواطنين الفلسطينيين، مطالبة دول العالم بتحركات جدية لمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال.

وبالتزامن، تشرف لجنة الطوارئ في المحافظة على تلبية ما أمكن من احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة في المحافظة، فيما تقوم طواقم وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع حوالي 20 شاحنة من الطرود الغذائية في طولكرم وجنين، وسيتبعها تدخلات ومساهمات أخرى لتعزيز صمود المواطنين.

وأشادت الحكومة بتكاتف أبناء شعبنا في جنين وطولكرم وهبتهم لتقديم المواد الغذائية واحتياجات إخوانهم في مخيمات نور شمس وطولكرم ومخيم جنين والحارة الشرقية من المدينة.

وأكد الحكومة متابعتها القانونية مع مختلف جهات الاختصاص لمساءلة إسرائيل دوليا عن جرائمها المستمرة بحق أبناء شعبنا، وبالتزامن، تستعد مختلف الطواقم الميدانية لإصلاح ما دمره الاحتلال من طرق وشبكات مياه وكهرباء بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين لتعزيز صمود المواطنين وإفشال مخططات الاحتلال الرامية الى تهجير السكان من بعض مناطق شمال الضفة الغربية.