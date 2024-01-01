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لافروف يكشف الغاية الرئيسة من اغتيال إسماعيل هنية

السبت 31 أغسطس 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف يكشف الغاية الرئيسة من اغتيال إسماعيل هنية



موسكو/سما/

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث لقناة RT إلى أن إيران "ترفض الخضوع للاستفزاز والانجرار إلى عمليات عسكرية واسعة، وأن اغتيال إسماعيل هنية كان محاولة لاستفزازها".


وقال: "يحاولون استفزازها ولذلك جرى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران".


وأكد لافروف في مناسبات عدة رفض محاولات تحميل إيران المسؤولية عن كل شيء، معتبرا هذه المحاولات استفزازية.

وقال: "خطر تحول أزمة غزة إلى نزاع واسع في المنطقة جدّي للغاية".

وتابع: "أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما، وتدعو إلى منع توسع هذا النزاع وانتشاره في المنطقة".

#لافروف

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