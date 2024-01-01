حزب الله يهاجم ثكنة عسكرية إسرائيلية عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية

بيروت/سما/

شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم السبت، هجوماً جوياً عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، على مقرّ قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل" الإسرائيلية، مصيبةً أهدافها بدقة.

وأشارت المقاومة، في بيان، إلى أنّ هذه العملية تأتي رداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية الجنوبية والمنازل الآمنة، والحرائق الناتجة منها.

كذلك، استهدف حزب الله موقع "بركة ريشا"، ‏بالأسلحة المناسبة، محققاً إصابةً مباشرة.

وأكدت المقاومة أنّ العمليتين تأتيان دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.



وفي كيان الاحتلال، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار طائرة مسيّرة في منطقة "كفار غلعادي"، في إصبع الجليل، مؤكدةً أنّ صفارات الإنذار دوّت في الجليل.

بالتوازي مع ذلك، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات في جنوبي لبنان، بحيث استهدفت غارة إسرائيلية بلدة مركبا، بينما استهدف القصف المدفعي بلدة عيتا الشعب.

يُذكر أنّ حزب الله استهدف موقع "المرج" الإسرائيلي، صباح السبت، بالأسلحة ‏الصاروخية، محققاً إصابةً مباشرةً فيه.‏