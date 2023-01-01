تظاهرة حاشدة في دبلن تنديدا بالعدوان على غزة والضفة

دبلن/سما/

شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضفة الغربية، ونصرة للشعب الفلسطيني.

وشارك في التظاهرة، التي نظمتها المؤسسات الداعمة لفلسطين والأحزاب الأيرلندية، أبناء الجالية الفلسطينية، والجاليات العربية والإسلامية، ولجنة التضامن الأيرلندية مع شعب فلسطين، ونقابات عمالية، وممثلون عن الأحزاب اليسارية، وآلاف المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبين بضرورة وقفها.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشهد عواصم ومدن العالم مظاهرات عارمة، تطالب بضرورة وقف جرائم الابادة بحق شعبنا.