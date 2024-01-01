جنرال إسرائيلي يطلق تصريحا هاما بشأن حياة السنوار

القدس المحتلة/سما/

قال جنرال إسرائيلي متقاعد إنه على إسرائيل تجنب اغتيال زعيم "حماس" يحيى السنوار إن أرادت استعادة رهائنها في قطاع غزة، مطالبا بإنهاء الحرب وعقد اتفاق لإعادتهم إلى إسرائيل.



وقال يسرائيل زيف، رئيس شعبة العمليات السابق بالجيش الإسرائيلي، للقناة الـ12 العبرية، إنه إذا كانت إسرائيل تريد المختطفين، فهي بحاجة إلى السنوار على قيد الحياة، على الأقل حتى بعد الصفقة، بحسب قوله.



وأضاف أنه في حالة اغتيال السنوار، لن تكون هناك صفقة وسيختفي المختطفون.

وانتقد الجنرال السابق، سياسات نتنياهو، بشأن الحرب على قطاع غزة، وقال إن اعتبارات شخصية لرئيس الوزراء هي ما تدفعه لإطالة أمد الحرب، وعدم عقد اتفاق لاستعادة المحتجزين في غزة.

واعتبر أن إبرام صفقة، سينهي الحرب سريعا على عكس رغبة نتنياهو، الذي يسعى لإطالة الحرب؛ ما يجعله يراوغ بملفات أخرى للتغطية على عدم اهتمامه بإبرام الصفقة، مثل عدم الانسحاب من غزة وتدمير حركة حماس بالكامل.