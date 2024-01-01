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لافروف: "إسرائيل" لا يمكنها القضاء على "حماس" وحزب اللّه"

السبت 31 أغسطس 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: "إسرائيل" لا يمكنها القضاء على "حماس" وحزب اللّه"



موسكو/سما/

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إسرائيل لا يمكنها القضاء على حركة "حماس" أو "حزب اللّه" اللبناني، وعليها البحث عن بدائل للحل السلمي دون استخدام القوة.


وقال  لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة RT: "تصعّد إسرائيل استخدام القوة ضد من تعتبرهم داعمين لفلسطين في نطاق التطرف حسب وصفها كـ"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها".


وأضاف: "بالطبع هذا غير قابل للتحقيق لأن "حماس" جزء من الشعب الفلسطيني كـ"حزب اللّه" أيضا الذي هو جزء من الشعب اللبناني".

وتابع: "نحن من خلال تواصلنا مع الزملاء الإسرائيليين نسعى دائما لإيصال فكرة عدم جدوى حل كل القضايا باستخدام القوة من دون طرح بدائل".

وكان لافروف قد أكد في وقت سابق أن جميع القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية ظلت "حبرا على ورق"، مؤكدا ضرورة وقف إراقة الدماء ومنع العنف في الشرق الأوسط الناتج عن سياسات واشنطن.

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