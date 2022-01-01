"وول ستريت جورنال" : القتال المطوَّل على جبهات متعددة ينهك الجيش الإسرائيلي وابو شجاع يلهم الشبان الفلسطينيين بالضفة..

رام الله/سما/

يسلط هجوم الجيش الإسرائيلي متعدد الأطراف على المقاتلين في الضفة الغربية، الضوء على مدى تعقيد الظروف المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، والمتطلبات الجديدة على جيش منهك أصلاً؛ بسبب الحرب على قطاع غزة، والتصعيد على الحدود مع لبنان، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وتقلت الصحيفة في تقريرها عن محللين إسرائيليين قولهم إن «القتال المتجدد في الضفة الغربية، أثار شبح القتال المطول على جبهات متعددة».

وقال غاي أفياد، الباحث في شؤون «حماس» والضابط الإسرائيلي السابق لـ«وول ستريت»: «الجيش اليوم منهك، في نهاية المطاف لدينا مجموعة محدودة للغاية من جنود الاحتياط الذين يحملون ثقل القتال، إنهم الأشخاص أنفسهم طوال الوقت».

ولفتت الصحيفة إلى أن الفصائل الأحدث والأصغر سناً، تصاعدت في السنوات الأخيرة، رغم استخدام الحكومة والجيش الإسرائيليين كل الوسائل للضغط عليها، فيما تضم الحكومة بعض قادة المستوطنين البارزين، الذين عملوا على توسيع المستوطنات، وشن عدوان على المدن الفلسطينية.

«أبو شجاع» يلهم شباباً فلسطينيين

وتطرقت الصحيفة إلى مقتل قائد كتيبة جنين في «سرايا القدس» بطولكرم محمد جابر الملقب بـ«أبو شجاع»، مشيرة إلى أنه «رمز لجيل جديد من القادة المسلحين في الضفة الغربية، واستحوذ على خيال بعض الشباب الفلسطيني في وقت سابق، بعد شيوع أنباء عن اغتياله».

ووفق الصحيفة، فإنه حتى قبل حرب غزة، كانت الضفة تنحدر إلى حالة من الاضطراب مع تصاعد التوغلات العسكرية، والهجمات العنيفة على الفلسطينيين من قبل المستوطنين، ورأت أن الحرب على غزة «صبت الوقود على الوضع في الضفة»، لافتة إلى مقتل 622 فلسطينياً، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، في حين نفذ المستوطنون 1200 هجوم.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان وحدات محددة من الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة، وتشمل هذه الوحدات عدداً من الجنود المتشددين، الذين خضعوا للتدقيق بعد وفاة رجل فلسطيني أميركي مسن في عام 2022 كان قد احتجزه الجنود.

ووصف تحقيق عسكري إسرائيلي الحادث بأنه «فشل أخلاقي من جانب الجنود»، الذين يتبعون كتيبة «نيتساح يهودا».

يرفع رجل فلسطيني ذراعيه بعدما أوقفته القوات الإسرائيلية وفتشته خلال عملية عسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

موقف دفاعي

وفي هذا الإطار، قالت تهاني مصطفى، المحللة الفلسطينية البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لحل النزاعات مقرها بروكسل لـ«وول ستريت»: «لقد رأينا الفلسطينيين في الضفة الغربية يضطرون إلى اتخاذ موقف دفاعي، ليس لديهم أي شيء آخر، إنها مسألة أمن شخصي في هذه المرحلة، سواء كان ذلك ضد جنود الجيش الإسرائيلي المتطرفين أو المستوطنين».

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوقوع 20 قتيلاً منذ بدء العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، الأربعاء الماضي. وأعلنت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أن 13 على الأقل من القتلى ينتمون إلى «كتائب القسام» و«سرايا القدس» الذراعين المسلحتين لهما.

وقال سكان فلسطينيون في طولكرم إنهم حوصروا فعلياً في منازلهم منذ بدء العملية الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، خوفاً من الخروج إلى الشوارع بسبب القصف العنيف.

وقال فراس خليفة (48 عاماً)، الذي يعيش في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم للصحيفة: «البنية التحتية مدمرة، الإنترنت يعمل بالكاد، اتصل بعض الناس بالهلال الأحمر لإجلائهم، لكن الجيش الإسرائيلي لم يسمح لهم بالمرور».

مخاطر استراتيجية لإسرائيل

وبحسب ما أكد محللون عسكريون للصحيفة، فإن «العملية الحالية تشكل مخاطر استراتيجية لإسرائيل، فقد تعرضت قواتها المسلحة لضغوط بسبب القتال الذي استمر قرابة 11 شهراً في غزة والصراع المتصاعد مع «حزب الله»، ويعتمد الجيش بشكل كبير على جنود احتياطيين بدوام جزئي، الذين يقولون إنهم منهكون من أطول حرب خاضتها إسرائيل منذ عقود».

وقال شلومو موفاز، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، للصحيفة، إن العملية في الضفة الغربية تشمل مئات الجنود، بمن في ذلك القوات التي تم نقلها إلى الميدان من دورات تدريبية وقوات احتياطية كتعزيزات، وأضاف: «يحتاج الجيش إلى تعلم كيفية الانتشار عبر ساحات عدة. ليس لديه خيار».