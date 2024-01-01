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الاحتلال ينسحب من جبل ابو رمان في الخليل بعد تفجير غرفة

السبت 31 أغسطس 2024 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينسحب من جبل ابو رمان في الخليل بعد تفجير غرفة



الخليل/سما/

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جبل ابو رمان بعد تفجير غرفة في احد المنازل واعتقال شاب من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الجبل، وداهمت عدة منازل ونشرت قناصة، على اسطح ومنعت المواطنين من التحرك في المنطقة.

وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاه مواطنين دون وقوع اصابات.

وفي سياق متصل، لا زالت قوات الاحتلال متواجدة في منطقة واد الهرية وتقوم بتفتيش منازل مواطنين واعتقلت 3 مواطنين ليرتفع عدد معنقلي الخليل منذ ساعات الصباح الى 5 من مناطق مختلفة في المدينة، والتي تشهد حصارا مشددا من قبل الاحتلال الذي اغلق كافة المداخل والطرق ياستثناء مدخل ترقوميا غرب الخليل.

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