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الصحة: انتهاء الاستعدادات لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة غدا

السبت 31 أغسطس 2024 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: انتهاء الاستعدادات لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة غدا



رام الله/سما/

انتهت الاستعدادات لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة يوم غد الأحد.

وقالت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، إنها بالتعاون مع المنظمات الصحية الدولية (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأنروا) أنهت استعداداتها لإطلاق حملة التطعيم.

وأكدت الوزارة أنها تقود الحملة في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون الشركاء الصحيين الدوليين، مؤكدةً على أن التطعم آمن تماماً.

وبينت أن برنامج التطعيم يستهدف أكثر من 600 ألف طفل في محافظات فلسطين الجنوبية.

وجددت مناشتدها للمواطنين بضرورة التوجه لأقرب مركز تطعيم حسب الخارطة التي نشرتها الوزارة من أجل تطعيم أبنائهم حماية لهم من مرض شلل الأطفال.

ونشرت الوزارة، البرنامج الزمني لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظات فلسطين الجنوبية للأطفال تحت سن 10 سنوات، وهي كالتالي: من الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024)، محافظة دير البلح، ومن الخميس وحتى الأحد (5- 8/ 9 / 2024)، محافظة خانيونس ومحيطها، ومن الإثنين وحتى الخميس (9 - 12 / 9 / 2024)، محافظة غزه والشمال.

وأشاد وزير الصحة ماجد أبو رمضان بجهود وعمل كافة كوادر وزارة الصحة الفلسطينية خصوصا في المحافظات الجنوبية، والتي تعمل في ظروف خطيرة وغير آمنة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تهدد حياة كل مواطن في قطاع غزة.

وعبر أبو رمضان عن شكره وتقديره لجهود وعمل كافة الشركاء الصحيين في منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" و "يونيسيف" على تعاونهم ودعمهم الكبير لإنجاح حملة تطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال في قطاع غزة.

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