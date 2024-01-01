جيش الاحتلال يفرض حصارا على مدينة الخليل

الخليل/سما/

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصارا مشددا على مدينة الخليل، واغلقت كافة المداخل المحيطة بالمدينة، ونصبت حواجز على الطرقات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حي واد الهرية بالخليل، وداهمت منزلا ويقوم الجنود بعملية تفتيش بالمنزل، كما جابت دوريات الاحتلال عدة احياء في المدينة منها حارة الشيخ وجبل ابو رمان.

الحصار والانتشار في مدينة الخليل، جاء بعد انفجار سيارة داخل محطة محروقات غوش عصيون، وانفجار سيارة أخرى على مدخل مستوطنة " كرمي تسور" شمال الخليل.

وبحسب جيش الاحتلال فقد استشهد مواطنان اثنين نفذا العمليتين، واصيب 3 ضباط إسرائيليين، بضمنهم ضابطين اصيبا برصاص جنود آخرين، وأحد المصابين هو قائد لواء منطقة غوش عصيون.