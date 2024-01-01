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طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيًا

السبت 31 أغسطس 2024 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيًا



رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت صيفيا غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وأن هناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتكون هناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة، مما يزيد الشعور بالحر.

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